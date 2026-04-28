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Megaoperação Lula tenta capitalizar na área de segurança após megaoperações da PF Manifestação do petista ocorre em meio à tentativa do governo em angariar uma bandeira de atuação no tema, apontado como a maior preocupação dos eleitores atualmente

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi às redes sociais para exaltar as operações deflagradas pela Polícia Federal nesta terça-feira. Uma delas ocorreu no Porto do Rio de Janeiro, com o objetivo de desarticular um esquema de facilitação de contrabando e descaminho de mercadorias avaliadas em R$ 86,6 milhões. A manifestação do petista ocorre em meio à tentativa do governo em angariar uma bandeira de atuação na área da segurança pública.

"Por ações como esta que nós fortalecemos a PF. Na última semana, anunciamos a contratação de 1000 novos policiais. Seguimos firmes no enfrentamento ao crime e na proteção da sociedade brasileira", escreveu Lula.

Conforme mostrou o GLOBO, na tentativa de conter o avanço do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na disputa à Presidência da República, Lula busca incorporar um tom mais punitivista em seus discursos. O presidente também passou a defender de forma mais veemente o endurecimento de penas para agressores de mulheres, tendo em vista o recorde de casos de feminicídios no país.

Em fevereiro, Lula lançou o Pacto Nacional Brasil de Enfrentamento ao Feminicídio, que prevê ações coordenadas e permanentes entre os três Poderes. Atualmente, a ideia no Ministério da Justiça é preparar uma nova etapa do programa de combate ao furto e roubo de celulares. O Palácio do Planalto reúne uma série de levantamentos desde o ano passado que apontam que o furto e roubo de celular são o ponto que mais preocupa a população quando questionada sobre violência urbana.

Em meio às movimentações, pesquisa Genial/Quaest divulgada neste mês mostrou que a violência é a pauta que causa maior preocupação nos brasileiros. Para 27% da população, o tema é o que mais os preocupa, seguido por corrupção (19%) e problemas sociais (16%). Já uma pesquisa Datafolha divulgada no fim do ano passado mostrou que 60% da população evita utilizar o seu celular enquanto caminha pela rua por medo de ser assaltada.

Na divulgação do instituto em fevereiro — a última em que houve a separação do questionamento por região do país —, o local em que há maior preocupação com o tema é justamente o Nordeste, com 35%. A região é considerada o principal reduto eleitoral de Lula.

Operações da PF

Lula lembrou que, nas megaoperações realizadas hoje, mais de 200 mandados foram cumpridos pelos agentes.

No Rio de Janeiro, no âmbito da Operação Mare Liberum, a ação culminou no afastamento de 17 auditores fiscais e oito analistas tributários vinculados ao Porto. Eles são suspeitos integrarem um grupo estruturado na liberação irregular de mercadorias, com divergências entre produtos importados e declarados, e possível supressão de tributos. Policiais também cumpriram diligências no Espírito Santo.

A Corregedoria da Receita Federal começou a investigar irregularidades no despacho aduaneiro em fevereiro de 2022. De acordo com o órgão, foram identificadas quase 17 mil Declarações de Importação (DI) com suspeita de serem ilegais — o montante representa cerca de R$ 86,6 bilhões em mercadorias no período de julho de 2021 a março de 2026.

Já a outra ação policial, definida por Lula como "operação em defesa de crianças e adolescentes", mais de 500 agentes federais e 243 policiais civis foram mobilizados para cumprir mandados nos estados da Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Tocantins.

Intitulada Operação Nacional Proteção Integral IV, a articulação, segundo a PF, compôs "um esforço internacional coordenado" em 15 países. Lula afirmou que 16 de prisão preventiva foram cumpridos com foco na identificação e prisão de autores de crimes de abuso sexual transnacionais voltados contra o público infantil.

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