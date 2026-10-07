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ELEIÇÕES 2026 Lula tenta guinada na comunicação após ficar atrás de Flávio, e "influencers do PT" ganham espaço A comunicação da campanha é um dos alvos principais de críticas pelo resultado, área é chefiada pelo ministro da Secretaria de Comunicação (Secom), Sidônio Palmeira, e seu sócio, Raul Rabelo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva busca mudanças na estratégia de comunicação para as redes sociais após ficar atrás de Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno da eleição presidencial.

A campanha iniciará uma espécie de força-tarefa com influencers e deputados federais que foram bem votados e têm bom desempenho nas plataformas. Lula deve se reunir com eles nesta terça-feira em Brasília para alinhar estratégias para o segundo turno.

Deverão participar desse mutirão deputadas eleitas para a Câmara que foram bem votadas e tem bom engajamento digital, como Ana Elisa (PT-MG), Erika Hilton (PSOL-SP) e Sâmia Bomfim (PSOL-SP). Na terça-feira, Ana Elisa já esteve com o vice-presidente Geraldo Alckmin em Brasília. A campanha também busca influencers de esquerda para ajudar a convencer eleitores a votarem em Lula. O presidente ficou 1,87 ponto percentual atrás de Flávio nas urnas: 47,03% a 45,16%.

A comunicação da campanha é um dos alvos principais de críticas pelo resultado. A área é chefiada pelo ministro da Secretaria de Comunicação (Secom), Sidônio Palmeira, e seu sócio, Raul Rabelo. De acordo com interlocutores, Lula também está descontente e cobrou um novo plano.

Na segunda-feira, Lula admitiu que precisará ampliar o próprio empenho na comunicação para aumentar sua votação e sensibilizar eleitores:

— São 20 dias, mas é melhor. Vamos dormir menos, vamos trabalhar mais. Eu acho que tenho que fazer mais rádio. Eu fiz muito pouco rádio nessa campanha, vou ter que fazer mais rádio. Vou ter que fazer mais selfies, vou ter que conversar mais — disse.

Após essa fala, Lula publicou um vídeo na manhã desta quarta, em formato selfie, convocando a militância na tentativa de virar a eleição.

“Bora, gente, para rua, vamos conversar com as pessoas. Você que gosta do Brasil, da educação, da democracia, que quer ter emprego de qualidade, continuar estudando e ver o Brasil crescer… Você que é pessoa que precisa melhorar de vida, bora para rua e vamos ganhar essas eleições”, disse no vídeo.

As principais críticas à propaganda eleitoral do PT no primeiro turno é que não trouxeram conexão com problemas reais da população, como custo de vida e violência urbana e deram mais foco a temas como soberania e terras raras. A avaliação é que esses assuntos não produzem engajamento e são de difícil compreensão para a população.

A aproximação com influencers e a mudança na comunicação coincide com o movimento em que Lula tem redesenhado o núcleo duro da sua campanha. Esse processo, por exemplo, alçará o ex-ministro da Educação e ex-governador do Ceará por dois mandatos, Camilo Santana, a um posto na coordenação da campanha, diante do desgaste do presidente do PT, Edinho Silva. Camilo atuou nos últimos meses como principal cabo eleitoral para que Elmano de Freitas (PT) fosse reeleito governador de seu estado. A disputa cearense foi acirrada com Ciro Gomes (PSDB), que liderou as pesquisas de intenção de voto até a reta final.

Lula também tem ouvido os governadores reeleitos Jerônimo Rodrigues (PT), na Bahia, Elmano de Freitas (PT), no Ceará, Rafael Fonteles (PT), no Piauí, que passaram parte da terça-feira reunidos com o presidente traçando estratégias para a segunda fase da corrida presidencial.

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