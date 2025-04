Lula tenta reconstruir pontes na Celac para enfrentar Trump

A- A+

Sem mencionar o chefe de Estado americano, Donald Trump, e os desafios que suas primeiras medidas representam para a região, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará um discurso na cúpula da Comunidade de Estados Latino-americanos e Caribenhos (Celac), na próxima quarta-feira, em Honduras, buscando reverter o delicado estado de fragmentação que exibe hoje a América Latina. Segundo fontes oficiais brasileiras, Lula fará um diagnóstico do momento atual e também uma convocação.

O diagnóstico é conciso: Trump tem uma agenda negativa com os países da região, que, até o momento, tem como elementos centrais as deportações de imigrantes e a implementação do tarifaço comercial. Uma agenda punitiva, diante da qual a região ainda não reagiu de forma articulada. A Celac vive um momento de profunda fragilidade, mas Lula e seus aliados nesta cruzada — entre eles o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que assumirá a presidência temporária da organização — buscarão alternativas para superar uma fase de profundas divisões.





— Trump impôs uma agenda de medo no mundo e na América Latina. Claro que os discursos farão referência a essa agenda, mas sem dar nomes — afirmou uma fonte diplomática brasileira.

Pedra no sapato

O Brasil levará a Honduras algumas propostas, entre elas a de articular um nome da região para disputar a secretaria-geral da ONU em 2026. O último latino-americano no cargo foi o peruano Javier Pérez de Cuéllar, de 1982 a 1991. Antes disso, haverá uma renovação dos membros da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), e o governo Lula quer garantir um equilíbrio entre seus membros. Existe o risco, comentaram fontes do governo brasileiro, de que a CIDH fique com uma maioria de membros conservadores, em alguns casos, ligados ao bolsonarismo no Brasil.

Além de convocar os 33 países da organização (representados por chefes de Estado e governo, chanceleres e outras autoridades) para iniciar uma fase de maior integração e unidade em momentos desafiadores para todos, Lula promoverá a participação de todos em iniciativas como a Aliança Global contra a Fome e na COP30, onde o Brasil espera que a América Latina e, sobretudo, os países amazônicos, tenham uma voz unificada.

A Celac, criada em 2010 como um espaço no qual, diferentemente da Organização dos Estados Americanos (OEA), os Estados Unidos não participam, é principalmente um foro de debate, no qual as declarações presidenciais e ministeriais são aprovadas por consenso. O problema hoje para o Brasil é justamente esse: a obrigatoriedade do consenso. E a principal pedra no sapato de qualquer busca de união na Celac é a Argentina de Javier Milei, que, desde que assumiu o poder, atua como porta-voz dos EUA.

— Quando a Celac tentou selar uma declaração contra as ameaças de Trump contra o Panamá, a Argentina vetou. Milei é o principal obstrucionista de tudo o que a Celac quiser fazer para enfrentar a agenda de Trump sobre a região — explicou ao GLOBO Juan Tokatlián, professor de Relações Internacionais e vice-reitor da Universidade Di Tella em Buenos Aires. — Países como Brasil e Colômbia querem reativar a Celac e, em paralelo, promover articulações com um grupo menor de países. Assim foi feito na hora de atuar na eleição do novo secretário geral da OEA, e funcionou.

Além de Milei, a Celac tem outro grande problema: a Venezuela de Nicolás Maduro. A presença do ditador venezuelano ainda não foi confirmada e, como sempre, será um segredo guardado a sete chaves até o dia do encontro. Se Maduro for e solicitar uma conversa com Lula, disseram fontes oficiais, “o presidente brasileiro não terá como negar”.

Em Caracas, a sensação entre analistas como Carlos Romero, professor da Universidade Central da Venezuela (UCV), é de que Maduro dificilmente irá a Honduras. Especialmente porque existe o risco de que seu avião possa ser, por exemplo, obrigado a aterrissar no Panamá — na rota entre Caracas e Tegucigalpa. O venezuelano tem pedido de captura internacional pelo governo dos EUA, que o acusa de narcoterrorismo, e pela Justiça argentina por supostos crimes contra a Humanidade, e sair da Venezuela é sempre um risco.

— Quem for representando a Venezuela pedirá que seja incluída a questão das deportações ilegais, inclusive de venezuelanos para El Salvador — comenta Romero, para quem “Trump está assediando a América Latina”.

Declaração em risco

Apesar do momento crítico que atravessa a relação entre os países da Celac e os EUA, negociadores brasileiros admitiram que existe a possibilidade de não se conseguir chegar a uma declaração final, por falta de consenso. Além de Milei, o presidente americano tem outros aliados, entre eles El Salvador, Paraguai, e o atual presidente do Equador, Daniel Noboa, que disputará o segundo turno daqui a uma semana.

Segundo fontes, “existem divergências sobre temas como gênero e os objetivos do milênio, entre outros. O Brasil propôs uma declaração sobre mulheres, paz e segurança, “mas está complicado”, afirmam. Lula aposta em sua capacidade de liderança.

