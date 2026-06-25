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BRASIL Lula tenta reforçar apoio em redutos bolsonaristas antes do prazo final de inaugurações Presidente vai a Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, dois estados onde Jair Bolsonaro venceu em 2022

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva escolheu dois estados onde foi derrotado por Jair Bolsonaro em 2022 para cumprir agendas a pouco mais de uma semana do prazo limite estabelecido pela Justiça Eleitoral para a participação de pré-candidatos em inaugurações e anúncios.



O petista irá nesta quinta-feira ao Mato Grosso do Sul, enquanto na sexta estará em Santa Catarina. Lula tem até 4 de julho para participar desse tipo de evento.

Em Três Lagoas (MS), Lula visita a Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III e anuncia a retomada das obras de construção da unidade.

No estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro venceu por 59,49% dos votos, contra 40,51% de Lula em 2022. O governo tenta reduzir resistências ao petista na região. De acordo com pesquisa Quaest de junho, o Centro-Oeste e o Norte são as regiões é onde o sentimento antipetista mais caiu entre março e junho de 2026, com redução de 44% para 36%. Já o sentimento não-antipetista cresceu de 54% para 61% no mesmo período.





A situação é mais complexa para Lula em Santa Catarina, onde o presidente terá uma agenda no Porto de Itajaí (SC) voltada ao fortalecimento da indústria naval. No estado, Lula fez apenas 30% dos votos em 2022, contra 69% do adversário. A região Sul, de acordo com Quaest de junho, concentra o maior índice de antipetismo do país, com 49%, o que eleva o desafio de Lula para quebrar resistências do eleitorado local.

Na próxima semana, Lula participará da Cúpula do Mercosul, nos dias 29 e 30, em Assunção, no Paraguai. No retorno ao Brasil, Lula fará uma nova rota e irá à Bahia participar das comemorações do 2 de Julho, data comemorativa da Independência do estado. Também está prevista a inauguração de um hospital em Alagoinhas (BA), a reinauguração do Teatro Castro Alves, na capital, e o lançamento do canteiro de obras da Ponte que vai ligar Salvador à Ilha de Itaparica.

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