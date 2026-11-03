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lula 4 Lula terá maior ou menor proximidade com PSD assim que definir ministro da Fazenda, Diz Kassab O dirigente partidário também negou que o PSD pautará sua adesão ao governo com base em cargos e frisou que uma aliança se dará de forma programática

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, disse nesta terça-feira (3) que o grau de proximidade do partido com o quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dependerá da afinidade com a agenda programática. Em entrevista à CNN Brasil, o dirigente citou, por exemplo, que a relação com a gestão petista será definida após a escolha do ministro da Fazenda.

"É evidente que o governo Lula vai dar a sua cara e vai ter maior ou menor proximidade com o PSD na medida em que definir com clareza, assim que definir seu nome para conduzir a política econômica, quais serão as principais políticas públicas nesse campo. É isso que vai aproximar o Lula mais ou menos do centro", declarou.

Kassab defendeu que o presidente precisa convidar para equipe econômica quem entende a importância dos programas sociais, prioritários em governos petistas, mas que não foquem em aumento de impostos ou ignorem o equilíbrio fiscal.

O dirigente partidário também negou que o PSD pautará sua adesão ao governo com base em cargos e frisou que uma aliança se dará de forma programática. Entre os temas que promoveriam uma aproximação do Executivo com o partido, ele mencionou a economia, a adoção do voto distrital misto para cargos do legislativo e a reforma do Judiciário, sobretudo a fixação da idade mínima e tempo de mandato para magistrados e uma quarentena para que eles possam advogar e disputar eleições após deixarem seus cargos.

Apesar disso, Kassab ressaltou que a manutenção do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, à frente de uma das pastas seria bem vista pela legenda.

"Todos sabem que o Alexandre é secretário-geral do PSD, uma pessoa muito qualificada, muito experiente, faz um bom trabalho, tem efetivamente o respeito, a estima de todos aqueles que militam no PSD, é nosso fundador. E, portanto, se ele ficar à frente de uma pasta, para todos nós do PSD, é um motivo de muita satisfação. Só acrescenta na nossa relação com o governo do presidente Lula", ponderou.

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