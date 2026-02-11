A- A+

indicações Lula terá oito indicações ao STJ neste mandato caso ministro acusado de assédio seja punido Dos 33 magistrados da Corte, 14 são nomeações dele. Ao todo, 28 foram escolhidos em gestões petistas, número que pode chegar a 30 em caso de reeleição do presidente

Caso o ministro Marco Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), tenha como punição a aposentadoria compulsória por conta das denúncias de assédio e importunação sexual das quais é alvo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) poderá indicar oito magistrados para a Corte somente neste mandato. Dos 33 ministros que compõem o órgão, 14 foram indicados pelo ele e, ao todo, 28 foram escolhidos nas gestões petistas.

As nomeações mais recentes ocorreram em agosto do ano passado, com os ministros Marluce Caldas e Carlos Brandão. Já os magistrados Daniela Teixeira, Afrânio Vilela e Teodoro Silva Santos foram indicados no começo de 2023.

Para 2026, os ministros Antonio Saldanha Palheiro e Geraldo Fernandes irão se aposentar em abril e novembro, respectivamente. Fernandes foi nomeado por Lula, em junho de 2008, enquanto Palheiro assumiu o cargo em abril de 2016, escolhido pela ex-presidente Dilma Rousseff.

Buzzi passou a integrar a Corte em setembro de 2011, também nomeado por Dilma. Caso Lula tenha o direito de preencher as três vagas, portanto, o número de ministros escolhidos pelo presidente no STJ chegaria a 16. Como mostrou a coluna de Lauro Jardim, do Globo, a aposentadoria compulsória de Buzzi é defendida por uma ala de magistrados como a "melhor alternativa" diante das acusações "muito graves".

Messod Azulay Neto e Paulo Sergio Domingues, em dezembro de 2022, foram escolhidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Já Francisco Falcão e Nancy Andrighi, em 1999, e João Otávio de Noronha, em 2002, foram indicados por Fernando Henrique Cardoso.

Caso Lula seja reeleito nas eleições presidenciais deste ano, o número de magistrados escolhidos pelos presidentes petistas poderia chegar a 30. Isso ocorreria porque Falcão e Andrighi se aposentam em 2027. Já os ministros Moura Ribeiro, indicado por Dilma, e Benedito Gonçalves, escolhido por Lula, se aposentam em 2028 e 2029, respectivamente.

Como será a investigação contra Buzzi

A denunciante é que acusa Buzzi de assédio sexual é uma jovem de 18 anos, filha de um casal de advogados que eram amigos do magistrado. A família estava hospedada na casa de praia de Buzzi, no litoral catarinense.

O assédio, de acordo com o relato da denúncia, ocorreu na praia, quando a jovem foi tomar um banho de mar. Buzzi, que estava dentro da água, teria tentado agarrar a jovem. Ao saber da agressão, os pais da menina decidiram retornar a São Paulo, onde registraram um boletim de ocorrência que deu base à abertura de um inquérito policial.

A denúncia foi registrada no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que informou que o caso está tramitando em sigilo. Por unanimidade, o STJ decidiu, nesta terça-feira, afastar temporariamente da Corte o ministro. Além da jovem de 18 anos, ele também é alvo de apurações de importunação a partir de uma denúncia apresentada por uma ex-assessora, que relatou um episódio ocorrido dentro do gabinete do magistrado.

Em nota, a defesa de Buzzi classificou o afastamento como desnecessário, “sobretudo diante da inexistência de risco concreto à higidez procedimental da investigação e também porque o ministro já se encontra afastado para tratamento médico”.

Os advogados do magistrado pontuam que “o vazamento antecipado de informações não checadas, alheias aos canais institucionais e antes mesmo do acesso da defesa aos autos, revela um esforço deliberado de constranger o devido processo legal e influenciar indevidamente futuras decisões judiciais”.

No âmbito administrativo, o STJ instaurou uma comissão de sindicância que deverá apresentar conclusões em uma nova sessão agendada para o dia 10 de março. A defesa do ministro negou as acusações e classificou a medida, em nota, como “um arriscado precedente de afastamento de magistrado antes do crivo do pleno contraditório”.

Buzzi é o terceiro ministro do tribunal afastado do cargo em meio a investigações na história da Corte, instalada em 1989, um ano após a promulgação da Constituição de 1988, e pode se tornar o segundo a receber a pena administrativa máxima aplicada a magistrados: a aposentadoria compulsória. Em paralelo, uma investigação criminal corre no Supremo Tribunal Federal (STF), devido à prerrogativa de foro do ministro.

No STJ, o segundo caso de importunação sexual investigado selou o afastamento do ministro. O CNJ confirmou ao GLOBO ter ouvido também o depoimento da ex-assessora e informou que “segue realizando diligências”. A autora do novo relato, segundo o colunista do Globo Bernardo Mello Franco, é funcionária terceirizada do STJ. Ela hoje continua lotada em outra área do tribunal, e seu nome será preservado durante as investigações.

Sobre as acusações de assédio, Buzzi afirmou, em nota divulgada após a denúncia da jovem, que foi "surpreendido com o teor das insinuações", as quais "não correspondem aos fatos". Ele disse ainda que repudia "toda e qualquer ilação de que tenha cometido ato impróprio".

Veja também