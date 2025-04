Lula terá reunião com líderes da Câmara na casa de Hugo Motta em meio à discussão sobre anistia

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá um jantar com líderes da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, na Residência Oficial do presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Entre os principais temas do encontro, estará a discussão sobre o projeto de lei da anistia a acusados e condenados pela tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023.

O encontro será nos moldes do realizado com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e com líderes da Casa no dia 2 de abril.

Na ocasião, em um gesto de aproximação com os parlamentares, Lula foi até a residência oficial do Senado para um jantar.

O presidente está decidido a estabelecer uma relação mais próxima com os congressistas desde que trocou o comando da Secretaria de Relações Institucionais com a saída de Alexandre Padilha e a entrada de Gleisi Hoffmann.

A reunião com os líderes da Câmara ocorrerá após o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, protocolar um pedido de urgência para liberar a votação do projeto de lei que anistia acusados e condenados pela participação na tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023.

O partido conseguiu 262 assinaturas válidas. Para que o requerimento fosse considerado como elegível para votação, era necessário apoio de 257 deputados.

