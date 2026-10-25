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Eleições 2026 Lula: "Todo mundo sabe a relação dele (Flávio Bolsonaro) com o Vorcaro" Presidente afirmou, ainda, que "é ladrão" alguém que fica rico com salário público

O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fez críticas ao seu adversário Flávio Bolsonaro (PL) durante coletiva de imprensa neste domingo, 25.

"Todo mundo sabe a relação dele com o Vorcaro", disse, ao se referir ao banqueiro Daniel Vorcaro, ex-dono do banco Master. O presidente afirmou, ainda, que "é ladrão" alguém que fica rico com salário público.

"Todo mundo sabe o domínio dos milicianos no Rio de Janeiro, todo mundo sabe a relação dele com o Vorcaro, todo mundo sabe a relação dele com o policial que matou uma menina de 5 anos, todo mundo sabe a relação dele com as pessoas que foram responsáveis pela morte da Marielle", disse Lula aos jornalistas.



O presidente afirmou, também, que seu apartamento custa por volta de "um milhão e pouco" e comparou com o seu adversário: "Um cara com um salário de senador comprar uma casa de 10 milhões de reais, à vista. Onde é que ele arrumou dinheiro?", disse, em alusão à acusação feita pelo jogador de futebol Richarlison de que Flávio teria se articulado com o advogado Willer Tomaz para retirar dele a posse de uma mansão e terreno de luxo na Ilha Comprida, no Rio de Janeiro. "Se vocês encontrarem alguém rico com salário público, ele é ladrão", disse em seguida.

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