Lula: Trump precisa aprender que soberania é direito sagrado de cada nação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deveria aprender que "soberania é um direito sagrado de cada nação".

Ele também classificou como "mentira" a justificativa de um déficit comercial entre Brasil e EUA para o país norte-americano taxar a importação de produtos brasileiros em 50%.

"O presidente americano deveria saber que aqui no Brasil só tem um dono para mandar no Brasil, é o povo brasileiro, ninguém mais", enfatizou. "Eles precisam aprender que soberania é um direito sagrado de cada nação. Depois de inventar uma mentira, dizendo que o presidente americano taxaria o Brasil porque os americanos tinham déficit comercial."

Lula reafirmou que não busca "briga" com o presidente americano e comparou a situação do Brasil com uma mulher que busca independência financeira.

"Trump, nós não queremos briga. Nós queremos independência e ser donos do nosso nariz. Porque a mulher, se ela tiver uma profissão, ela vai para o mercado de trabalho. Ela vai poder pagar alguém para tomar conta do filho dela. E ela não vai aceitar morar com uma pessoa que não trata ela bem, que não respeite ela. Uma mulher não deve morar com uma pessoa atrás de um prato de comida", disse o presidente.

As declarações foram feitas em Porto Velho (RO), onde Lula participa de cerimônia para anunciar investimentos do governo federal no Estado. Fazem parte do pacote a nova etapa do programa Luz para Todos, o lançamento da ponte binacional entre Guajará-Mirim e a Bolívia e a entrega de títulos fundiários e criação de assentamentos da reforma agrária.

