A- A+

BRASIL Junto a presidentes do Senado, Câmara e STF, Lula publica nota em defesa da democracia Além do presidente, assinam o documento o senador Veneziano Rêgo, o deputado Arthur Lira e a ministra do STF Rosa Weber

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), postou na manhã desta segunda-feira (9), em seu perfil do Twitter, um print de uma nota em defesa da democracia. Além do petista, assinam o documento o presidente do Senado em exercício, Veneziano Rêgo; o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira; e a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber.

“Os poderes da República, defensores da democracia e da Carta Constituicional de 1988, rejeitam os atos terroristas, de vandalismo, criminosos e golpistas que acontecerem na tarde de ontem em Brasília”, diz o primeiro parágrafo do documento.

Acrescenta, ainda, que os signatários estão unidos para que as providências institucionais sejam tomadas, nos termos das leis brasileiras, para em seguida conclamar a sociedade a manter a serenidade, em defesa da paz e da democracia.

“O país precisa de normalidade, respeito e trabalho para o progresso e justiça social da nação”. Finaliza a nota.

Em meia hora, a postagem tinha 388 mil visualizações, 2.901 retweets, 235 Tweets com comentários e 21,9 mil curtidas.

Veja também

intervenção federal Como fica o comando do DF e o que acontece com o governador Ibaneis Rocha