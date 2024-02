Lula vai a MG e fecha série de agendas com quatro governadores bolsonaristas em uma semana

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpriu agendas na terça-feira (6) no Rio de Janeiro, estado comandado por Cláudio Castro (PL), num calendário em que estão previstos encontros com quatro dos principais governadores aliados de Jair Bolsonaro em pouco mais de uma semana. O petista trocou gentilezas recentemente com Tarcísio de Freitas (São Paulo), recebeu Ratinho Jr. (Paraná) e seguirá para Minas Gerais nesta quarta, onde vai se encontrar com Romeu Zema.

Lula foi a Magé e Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e anunciou investimentos para os municípios que em 2022 deram cerca de 60% dos seus votos para Bolsonaro. Castro acompanhou o petista durante o evento de entrega de unidades do “Minha Casa, Minha Vida”, em Magé, e fez questão de afagá-lo publicamente, mas foi vaiado pela plateia.

"Queria cumprimentar o presidente Lula e dizer, presidente, que o senhor sempre foi e é muito bem-vindo no estado do Rio (…) as eleições definitivamente acabaram e precisamos trabalhar juntos" disse.

Também estavam presentes o presidente da Assembléia do Rio (Alerj), Rodrigo Bacellar (União Brasil) e o deputado federal Doutor Luizinho (PP), ambos aliados do ex-presidente. O governador, em entrevista à colunista Bela Megale, do Globo, afirmou que não cabe a ele fazer oposição ao governo federal.

"O papel de ser oposição é do Congresso. O meu, como gestor, é me relacionar bem com o presidente. O Tarcísio de Freitas tem esse pensamento, o Ratinho Júnior(...). O cara fala que vai fazer o maior investimento da história do meu Estado. Não vou aplaudir esse cara?" justificou.

Na semana passada, durante um evento na capital paulista, Lula trocou acenos com Tarcísio e disse que São Paulo “terá tudo o que for necessário”. O governador retribuiu, dizendo-se um “privilegiado”.

No final de janeiro, no Palácio do Planalto, Lula assinou a concessão de rodovias federais no Paraná, com a presença de Ratinho Jr. (PSD). Na ocasião, coube a Rui Costa, ministro da Casa Civil, fazer o aceno. Ele disse que o governo federal firmaria parcerias com os estados independentemente da “filiação partidária”.

Nesta quarta, o titular do Planalto ficará na capital fluminense. Na sequência, ele irá para Belo Horizonte. O governador mineiro, Romeu Zema, outro nome cotado para representar a direita na disputa pela presidência em 2026, aceitou o convite para se encontrar com o presidente em eventos no estado.

Além de Cláudio Castro, o petista foi a Magé acompanhado da primeira-dama Janja da Silva, e de outros políticos como o ex-deputado André Ceciliano (PT) e os deputados federais do PT Benedita da Silva, Aureo Ribeiro e Lindbergh Farias.

Discurso efusivo

Já em Belford Roxo, o presidente almoçou com o prefeito, Waguinho (Republicanos), e a ex-ministra do Turismo Daniela Carneiro, casal que se distanciou de Bolsonaro e apoiou Lula em 2022. Os três participaram da inauguração de uma escola municipal batizada em homenagem ao neto de Lula, Arthur Lula da Silva — que morreu em 2019, aos sete anos. Nesta solenidade apenas aliados compareceram, a exemplo dos ministros Camilo Santana (Educação) e Nísia Trindade (Saúde).

"Vocês ajudaram esse grande ser humano que é o Luiz Inácio Lula da Silva a voltar a governar o nosso país(...). Ele é o maior líder do nosso país, o maior líder mundial"discursou Waguinho na terça.

