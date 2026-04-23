Lula vai a São Paulo para fazer cauterização na cabeça e infiltração na mão
Em fevereiro, o presidente já havia feito a cauterização em uma clínica de dermatologia; procedimento será repetido no Hospital Sírio-Libanês
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai a São Paulo nesta quinta-feira para realizar procedimentos médicos na sexta-feira no Hospital Sírio-Libanês. Um deles é uma cauterização para extrair uma queratose (acúmulo de pele) no couro cabeludo.
Em fevereiro, Lula já havia feito a cauterização em uma clínica de dermatologia em São Paulo com um bisturi elétrico, que retirou a queratose. No Hospital Sírio-Libanês, o procedimento será repetido nesta sexta-feira.
Lula também fará infiltração em punho para tratamento de tendinite no dedão do polegar da mão direita. O procedimento é feito para reduzir a dor característica da tendinite. O presidente tem reclamado de dor no dedão polegar da mão direta.
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De acordo com auxiliares, não há horário fixo para os dois procedimentos que deverão serão rápidos. Também não há contraindicação e nem preparo médico para os procedimentos.
Lula passará a sexta e o sábado descansando em sua casa, em Pinheiros, em São Paulo. A participação do presidente no encerramento do Congresso do PT, em Brasília, ainda não está confirmada.
Na segunda-feira, o presidente cumprirá agendas no interior de São Paulo. Lula irá a Presidente Prudente (SP), para inauguração do novo centro de radioterapia do Hospital Regional da cidade, e depois seguirá para Andradina (SP), para cerimônia de entregas para a Agricultura Familiar e apresentação da Estratégia Nacional de Desenvolvimento da Produção de Leite.