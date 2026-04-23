A- A+

PRESIDÊNCIA Lula vai a São Paulo para fazer cauterização na cabeça e infiltração na mão Em fevereiro, o presidente já havia feito a cauterização em uma clínica de dermatologia; procedimento será repetido no Hospital Sírio-Libanês

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai a São Paulo nesta quinta-feira para realizar procedimentos médicos na sexta-feira no Hospital Sírio-Libanês. Um deles é uma cauterização para extrair uma queratose (acúmulo de pele) no couro cabeludo.

Em fevereiro, Lula já havia feito a cauterização em uma clínica de dermatologia em São Paulo com um bisturi elétrico, que retirou a queratose. No Hospital Sírio-Libanês, o procedimento será repetido nesta sexta-feira.

Lula também fará infiltração em punho para tratamento de tendinite no dedão do polegar da mão direita. O procedimento é feito para reduzir a dor característica da tendinite. O presidente tem reclamado de dor no dedão polegar da mão direta.

De acordo com auxiliares, não há horário fixo para os dois procedimentos que deverão serão rápidos. Também não há contraindicação e nem preparo médico para os procedimentos.

Lula passará a sexta e o sábado descansando em sua casa, em Pinheiros, em São Paulo. A participação do presidente no encerramento do Congresso do PT, em Brasília, ainda não está confirmada.

Na segunda-feira, o presidente cumprirá agendas no interior de São Paulo. Lula irá a Presidente Prudente (SP), para inauguração do novo centro de radioterapia do Hospital Regional da cidade, e depois seguirá para Andradina (SP), para cerimônia de entregas para a Agricultura Familiar e apresentação da Estratégia Nacional de Desenvolvimento da Produção de Leite.

Veja também