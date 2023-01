A- A+

Gabinete presidencial Lula vai ao Palácio do Planalto pela primeira vez após a posse Presidente ainda aguarda varredura da Polícia Federal verificar grampos e outros materiais suspeitos para começar a despachar no local

Pela primeira vez depois de ser empossado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está no Palácio do Planalto. Lula chegou ao palácio no final da tarde desta terça-feira (3) e foi direto ao terceiro andar, onde fica o gabinete presidencial.

Como mostrou O Globo, a Polícia Federal está fazendo varredura no local desde a segunda-feira (2). O terceiro andar está passando por adaptações. Durante a tarde, funcionários recolhiam tapetes para lavar e trocavam mesas de centro.

A varredura da PF começou pelo gabinete presidencial e está sendo feita por etapas, para checar a existência de grampos, eventuais explosivos ou outros materiais suspeitos.

Não havia previsão de Lula ir ao Planalto nesta terça-feira. Pela manhã, Lula foi a Santos pela manhã para participar do velório de Pelé. À tarde, voltou a Brasília e despachou do hotel até o fim da tarde, quando se deslocou ao Planalto.

Na segunda-feira, o presidente participou de encontros bilaterais com líderes de 15 países, no Palácio Itamaraty, sede do Ministérios das Relações Exteriores. Nesta quarta-feira, o vice-presidente Geraldo Alckmin tomará posse como ministro da Indústria e Comércio, em cerimônia no Planalto. A presença de Lula na cerimônia foi anunciada.

Veja também

Relações Exteriores Argentina, EUA e China: primeiras viagens de Lula ao exterior