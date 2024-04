Lula vem ao Recife em meio à corrida do PT por vaga de vice na chapa de João Campos

A- A+

Após agenda no Rio de Janeiro com o prefeito Eduardo Paes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará no Recife na noite desta quinta-feira. A agenda acontece após o PT decidir que o presidente vai atuar de forma mais direta na disputa eleitoral do Rio e Recife, cidade em que o partido tenta, apesar das dificuldades, ter a vice de João Campos (PSB).

Na capital pernambucana, há uma disputa entre o deputado Carlos Veras (PT-PE) e o ex-vereador Mozart Sales pela tentativa de indicação para a vice de João Campos. O atual prefeito desfruta de amplo favoritismo na disputa e o ambiente é considerado pouco propício a cessões.

Campos é cotado para deixar o mandato no meio, caso reeleito, para concorrer ao governo estadual em 2026, o que faz o posto de vice ser cobiçado pelo PT, já que ganharia a prefeitura “de presente” daqui a dois anos.

No Recife às 19h, Lula sanciona o marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura (SNC) com a ministra da Cultura, Margareth Menezes. O presidente participa de outros dois eventos em Pernambuco ao lado da governadora Raquel Lyra (PSDB), de ministros, prefeitos e aliados no mesmo dia.



Lula faz inaugurações em duas cidades pernambucanas. De manhã, às 10h, o presidente inaugura a Unidade Elevatória da Adutora do Agreste em Arcoverde, no sertão do estado, acompanhado pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes. A construção deverá levar água da Transposição do Rio São Francisco até as cidades do Agreste.

Vídeo: Após viralizar com cabelo platinado, prefeito do Recife dança 'hit' do carnaval

Às 15h, o presidente inaugura em Goiana, município na zona da mata norte, uma nova fábrica de produção de medicamentos da Hemobrás, desta vez ao lado da ministra da Saúde, Nísia Trindade.

Veja também

Essequibo Celso Amorim vê "gesto simbólico" da Venezuela e diz que vai "reforçar diálogo" com Maduro