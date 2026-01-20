Lula vai ao Rio Grande do Sul em meio à negociação do PT para chapa encabeçada por neta de Brizola

A- A+

Sem a definição de como se colocará na disputa ao governo do Rio Grande do Sul, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja nesta terça-feira ao estado em sua primeira agenda à Região Sul no ano eleitoral. Ele irá a cidade de Rio Grande (RS), onde participa de inaugurações do programa Minha Casa, Minha Vida e assinará acordos voltados ao setor naval.

A menos de dez meses da eleição, Lula chega ao Rio Grande do Sul com palanque local em aberto em um estado onde bolsonarismo se sobrepõe ao PT. A oposição tem no deputado federal Luciano Zucco (PL-RS) a principal aposta ao Palácio Piratini. Já o atual governador, Eduardo Leite (PSD), tentará fazer o sucessor com o vice, Gabriel Souza (MDB).

No estado, o PT tem como pré-candidato ao governo Edegar Preto, diretor-presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Lula, no entanto, está entre o nome do PT e a proposta que recebeu do presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, para uma aliança para a candidatura da Juliana Brizola (PDT). Ex-deputada estadual, Juliana é neta de Leonel Brizola, um dos principais nomes da política gaúcha e que foi vice na chapa presidencial de Lula em 1998, quando o petista perdeu a eleição para Fernando Henrique Cardoso.





Lupi quer apoio de Lula para montar uma chapa de centro-esquerda para enfrentar o bolsonarismo no Rio Grande do Sul, com Juliana na cabeça de chapa e Edegar na vice. Neste cenário, Paulo Pimenta (PT) e Manuela D'Ávila (PSOL) disputariam vagas ao Senado. Lideranças do PT no estado, no entanto, são refratárias à ideia.

A investida do PDT vem sendo avaliada por Lula e pelo presidente do PT, Edinho Silva. Em meio ao cenário de indefinição, Edegar Preto e Juliana Brizola não devem acompanhar a agenda do presidente no estado.

— Estou bem confiante que este apoio acontecerá — afirma Lupi.

Na primeira agenda do dia nesta terça-feira, Lula fará a entrega de 1.276 unidades habitacionais, entre casas e apartamentos, do programa Minha Casa, Minha Vida. A visita do presidente ocorrerá às 11h no empreendimento Junção, onde estão localizadas as moradias, junto com o ministro das Cidades, Jader Filho. As unidades são da Faixa 1 do programa, destinadas às famílias com renda bruta mensal de até R$ 2.850.

À tarde, Lula irá ao Estaleiro Ecovix de Rio Grande para assinar contratos para a construção de 5 navios gaseiros, 18 empurradores, 18 barcaças e acompanhamento da construção dos navios Handymax, da Petrobras.

