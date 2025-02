A- A+

agenda presidencial Lula vai ao Rio na quinta-feira reabrir emergência de hospital A viagem do presidente foi confirmada de última hora nesta semana

A assessoria de imprensa do Palácio do Planalto confirmou nesta quarta-feira, 5, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajará na quinta-feira, 6, ao Rio de Janeiro.

O petista participará de cerimônia de reabertura do Hospital Geral de Bonsucesso. É provável que a solenidade ocorra entre 11h e 12h, mas ainda não há um horário confirmado.

A viagem de Lula foi confirmada de última hora nesta semana. Essa será a primeira visita de trabalho do presidente a um Estado desde as cirurgias às quis foi submetido em dezembro do ano passado para tratar um sangramento intracraniano.

