BRASÍLIA Lula vai decidir comandos da Sudene e do BNB; Paulo Câmara deve ser confirmado hoje no BNB Presidente vai acelerar o processo de definição dos titulares da Sudene e do Banco do Nordeste. Marília e Paulo Câmara estão entre os cotados

O presidente Lula (PT) deve mesmo bater o martelo esta terça (07) nomeando o ex-governador Paulo Câmara para a presidência do Banco do Nordeste (BNB). O ex-socialista tem audiência com o chefe da Nação às 16h de hoje. Lula vai tentar acelerar as nomeações do segundo escalão esta semana quando reúne o seu Conselho Político.

O nó da Sudene e do Banco do Nordeste, cargos visados por políticos pernambucanos, inclui respectivamente a ex-deputada Marília Arraes (SD) e o ex-governador Paulo Câmara (sem partido). O mapa também mira até aliados fora da base de apoio oficial, como políticos dos partidos Republicanos e Progressista (PP). A Sudene foi prometida a Marília, dentro da cota do Solidariedade, mas o PT de Pernambuco, que ainda não tem espaços federais no Estado, também entrou na briga pela indicação.

Discussões passam por Conselho

Segundo a senadora petista Teresa Leitão, o partido deve discutir a indicação para a Sudene com o Conselho e o próprio Lula. “Temos dois nomes que já estão postos”, disse, sem revelar quem são. Segundo fontes da direção nacional do PT, esses nomes são ligados diretamente ao senador Humberto Costa, que estaria agindo para atrapalhar a ida de Marília para a superintendência do órgão.

Quanto ao Banco do Nordeste, cuja escolha deve sair ao longo desta semana também, numa sequência à posse de Aloísio Mercadante na presidência do BNDES, o líder do PT na Câmara, José Guimarães(PT), entrou na disputa para derrotar Paulo Câmara, que seria, segundo fontes do Planalto, preferido de Lula, a contragosto do PSB, legenda enfurecida com o ex-governador depois da sua saída abrupta do partido.

José Guimarães quer manter o atual presidente do BNB, José Gomes da Costa. O Banco do Nordeste é uma sociedade de economia mista, de capital aberto e tem mais de 90% do seu capital sob o controle do Governo Federal. “Por ser sediado no Ceará, o BN tem tradição de ser da cota de políticos cearenses, mas cabe a Lula reverter essa ordem”, disse um deputado petista do Ceará em reserva.

