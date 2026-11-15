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MINISTÉRIOS Lula vai decidir formação de ministério do próximo governo a partir desta semana, diz Alckmin Vice-presidente é um dos cotados para assumir um lugar na Esplanada

O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou neste domingo que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai se debruçar sobre a formação de seu novo governo a partir desta semana, quando o petista retorna de giro internacional. O presidente viajou à Turquia no último dia 9 para participar da COP 31 (a conferência de mudanças climáticas da ONU) e da reunião da cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), nas Filipinas, e retornará a Brasília na noite de segunda-feira.

Alckmin ocupou o ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) no terceiro mandato de Lula e tem sido cotado para chefiar pastas como a Fazenda e a Agricultura no próximo governo. O vice-presidente foi questionado por jornalistas se há alguma previsão de conversa com o presidente sobre o tema, mas desconversou:

— Na volta (das viagens), que deve ser amanhã, o presidente vai decidir essa questão de formação do Ministério para o próximo governo que se inicia em 5 de janeiro do ano que vem. Existem dois ansiosos na vida: políticos e jornalistas— afirmou Alckmin, em visita ao Inep, responsável pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), cuja segunda prova acontece neste domingo.

Lula terá a preocupação especial de acomodar, na composição da Esplanada de seu próximo governo, ex-ministros do seu terceiro mandato e aliados históricos que foram derrotados nas urnas na eleição deste ano. A expectativa é que ele intensifique as conversas a partir desta semana. Até o momento, os cotados para compor o primeiro escalão do petista têm evitado dar declarações públicas porque sabem que Lula não gosta que seus subordinados usem a imprensa para se cacifar.

Até o momento, as conversas estão sendo conduzidas pelo presidente do PT, Edinho Silva, que se reuniu com dirigentes partidários de siglas da esquerda e do chamado Centrão nos últimos dias. O presidente da República pretende dar uma nova dinâmica na relação com os partidos neste quarto mandato, com participação efetiva das siglas na condução do governo e, sobretudo, fidelidade na sustentação da agenda do petista no Congresso.

Além disso, busca reduzir o poder dos parlamentares sobre o Orçamento, com maior protagonismo do Executivo na destinação das emendas parlamentares. A expectativa é que o próprio petista se reúna com presidentes de partidos e integrantes das cúpulas das siglas a partir desta semana. Auxiliares destacam que o presidente deve focar, num primeiro momento, em anunciar a formação de sua equipe econômica.

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