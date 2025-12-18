Qui, 18 de Dezembro

quinta18/12/2025
FINAL DE ANO

Lula vai passar Natal em São Paulo com filhos e Ano Novo em praia privativa do Rio

Petista estará no reveillon em base da Marinha na Restinga da Marambaia

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira, 18, que irá passar o Natal com os filhos e a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, em São Paulo (SP). Já na virada do ano, o presidente estará na Restinga da Marambaia, no Rio, onde há uma praia privativa controlada pelas Forças Armadas.

Em 2023, o presidente passou o feriado natalino em Brasília e o Réveillon na Restinga da Marambaia. No ano passado, Lula e Janja celebraram as festas de final de ano na Granja do Torto, residência de campo oficial da Presidência, em Brasília. Na época, o presidente estava se recuperando de um acidente doméstico que sofreu no Palácio da Alvorada.

