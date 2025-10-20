A- A+

VAGA NO SUPREMO Lula vai se reunir com Alcolumbre para definir vaga no STF Favorito, segundo interlocutores do presidente, é o advogado-geral da União, Jorge Messias

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve voltar a se movimentar nesta semana para definir quem será o próximo indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF). A escolha do sucessor do ministro Luís Roberto Barroso, que se aposentou neste sábado, tem sido tratada com cautela pelo palácio do Planalto, e novas articulações devem ocorrer nos próximos dias.

O favorito, segundo interlocutores do presidente, é o advogado-geral da União, Jorge Messias. Nos bastidores, é esperado um diálogo entre Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que tem papel central na articulação da sabatina dos indicados à Corte.

Apesar das expectativas, Lula ainda não conversou com Alcolumbre sobre o tema.

A previsão, no entanto, é que esse encontro ocorra entre segunda e terça-feira, já que Lula embarca para o exterior na sequência.

A retomada das negociações ocorre após um jantar reservado entre Lula e Barroso, na última sexta-feira, no palácio da Alvorada. Como mostrou O GLOBO, o encontro teve como pauta principal a sucessão na Corte.

O presidente mencionou os três principais nomes que circulam nos bastidores do Planalto, entre eles Messias, o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco e o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Bruno Dantas.

Barroso, de acordo com interlocutores, evitou se posicionar por um nome específico, mas afirmou considerar todos os cotados como “qualificados”. O jantar entre Lula e o agora ministro aposentado do STF não contou com a presença de outros integrantes da Corte.

A expectativa é que Lula anuncie o nome do indicado ainda em outubro, para que o Senado tenha tempo de realizar a sabatina antes do recesso parlamentar.

Veja também