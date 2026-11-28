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BRASÍLIA Lula deve receber Valdemar Costa Neto e deputado do PL na próxima terça, 1º de dezembro Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro vão tentar acordo por indulto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve se reunir com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e o deputado Altineu Cortes (PL-RJ), vice-presidente da Câmara, na próxima terça-feira.



No encontro, os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o principal rival político de Lula, pretendem pedir um acordo para um indulto ao ex-presidente, que está em prisão domiciliar após ser condenado na trama golpista.

A informação de que Valdemar vai se reunir com Lula foi revelada pelo G1 e confirmada pelo GLOBO. O deputado Altineu Cortes, que é e aliado próximo de Valdemar, também disse que irá participar.

– Vou com o presidente Valdemar, ele me chamou.





O encontro acontece em meio a uma tentativa, capitaneada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), de construir um acordo para fazer um aceno a Jair Bolsonaro.

Alcolumbre e Motta tentam se reeleger presidentes do Senado e da Câmara em fevereiro de 2027 e contam com o apoio de Lula e do PT, mas têm sofrido resistência das bancadas do PL, que são as maiores das duas Casas Legislativas.

Aliados de Alcolumbre e Motta entendem que as instituições do país precisam trabalhar por uma pacificação que supere as crises que envolvem o bolsonarismo, o governo do presidente Lula e o Supremo Tribunal Federal.

Um aceno nessa linha chegou a ser tentado antes das eleições, já no ano passado, com a aprovação de um projeto que reduz as penas de Bolsonaro, preso após ser condenado por liderar uma trama golpista, e outros condenados pelos ataques do 8 de Janeiro.

A iniciativa foi suspensa pelo Supremo, mas o julgamento foi destravado após articulação de Motta e Alcolumbre e os ministros devem decidir se retomam ou não a redução de penas.

A redução das penas, no entanto, foi criticada por parte da oposição, que deseja uma anistia ampla que perdoe a pena de Bolsonaro e o tire da prisão. O plano do grupo da oposição é que seja dado um indulto presidencial a Bolsonaro ou que o Congresso aprove uma anistia ampla.

Por outro lado, há forte resistência no PT a que Lula conceda indulto a Bolsonaro.

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