discurso Lula: vamos anunciar novas medidas para combater assédio on-line e cassino digital Presidente falou sobre a gravidade dos índices de feminicídio no país e mencionou que a cada 6 horas um homem mata uma mulher no Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesse sábado (7), que serão anunciadas neste mês de março "novas medidas" para o combate ao assédio contra mulheres em ambiente digital. Ele lembrou ainda que entrará em vigor o chamado Estatuto Digital da Criança e do Adolescente (ECA Digital), que trata da proteção de crianças e adolescentes.

Lula fez pronunciamento à nação, referente ao Dia Internacional da Mulher. O presidente falou sobre a gravidade dos índices de feminicídio no país e mencionou que a cada 6 horas um homem mata uma mulher no Brasil. Além disso, ele reforçou que o país é um dos mais violentos para mulheres. "A maioria esmagadora dessas agressões acontece dentro de casa, em um ambiente que deveria ser de proteção", disse.

No início de fevereiro, foi lançado o pacto "Brasil contra o feminicídio", unindo os três poderes. "Na última sexta-feira, anunciamos um conjunto de ações a serem implantadas imediatamente. Para começar, um mutirão do Ministério da Justiça em parceria com o governo dos estados para prender mais de 2.000 agressores de mulheres que não podem e não vão continuar em liberdade", disse.

Lula citou o fortalecimento de delegacias, unidades de referências e outras ações contra feminicídio.

O vício em apostas on line também foi tratado no pronunciamento. O presidente disse que buscará junto ao Congresso e o Judiciário a interrupção de cassinos digitais. "Não faz sentido permitir que o jogo do tigrinho entre nas casas", declarou.



