Entrevista Lula: "Vamos mostrar a cara de quem faz parte do crime organizado" O presidente afirmou que operações recentes representam um marco histórico no combate às organizações criminosas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a enfatizar, em entrevista à Rádio Itatiaia nesta sexta-feira (29), o compromisso do Governo Federal no enfrentamento ao crime organizado. O petista destacou que as recentes operações da Polícia Federal representam um divisor de águas na história da segurança pública brasileira e defendeu a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Segurança Pública, atualmente em análise no Congresso Nacional.

Segundo Lula, o avanço das investigações revelou o envolvimento de diversos setores da sociedade com atividades ilícitas.

“Descobrimos que tem muita gente ligada ao crime organizado, e fizemos a operação mais importante da história dos 525 anos do Brasil. Agora queremos saber quem é que efetivamente faz parte do crime organizado”, declarou.

As ações citadas pelo presidente, Quasar, Tank e Carbono Oculto, ocorreram na quinta-feira (28) e foram conduzidas em articulação entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública, Polícia Federal, Ministério da Fazenda, Receita Federal e outros órgãos. Elas resultaram em mais de 400 mandados judiciais, incluindo 14 prisões, além do bloqueio de R$ 3,2 bilhões em bens e valores. O esquema investigado movimentava cerca de R$ 140 bilhões de forma ilícita em diversos estados.

Para Lula, a integração entre as instituições foi essencial para o sucesso das medidas, possibilitada pela criação do Núcleo de Combate ao Crime Organizado, em janeiro deste ano, pelo ministro da Justiça Ricardo Lewandowski.

“Nós trabalhamos em conjunto com o Ministério Público de São Paulo dentro da operação e tem que ser assim, para a gente fazer valer a força da polícia e da justiça. A gente vai mostrar a cara de quem faz parte do crime organizado neste país”, afirmou.

O presidente também chamou atenção para a sofisticação e diversidade das atividades criminosas. “O crime organizado é sofisticado. Ele está na política, no futebol, na justiça. É um braço internacional poderoso, com relações no mundo inteiro. É uma multinacional. Mas vamos chegar lá, com investimento e inteligência”, disse.

Entre os pontos da PEC da Segurança, Lula ressaltou a consolidação do Sistema Único de Segurança Pública (Susp), a criação do Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social e a previsão de maior integração entre forças federais, estaduais e municipais. O texto também incorpora as Guardas Municipais como órgãos de segurança pública e redefine as atribuições da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal.

Por fim, Lula adiantou que participará, nos próximos dias, da inauguração de um Centro de Combate ao Narcotráfico em Manaus. O espaço servirá como base de articulação entre as forças brasileiras e países vizinhos da região amazônica, com foco em ações contra o tráfico de drogas, armas e madeira. “Ou fazemos isso, ou a gente não vai acabar com o crime organizado. O governo começou a agir fortemente e não tem mais volta”, concluiu.

