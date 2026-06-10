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MÉXICO Lula vê interferência externa em atos no México e diz que conversará com Claudia Sheinbaum Presidente também relacionou os protestos no México com os protestos que antecederam a crise do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), em julho de 2013

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira, 10, que irá ligar para a presidente do México, Claudia Sheinbaum, para tratar sobre protestos que assolam o país diante do início da Copa do Mundo. Lula sugeriu uma possível interferência externa nos protestos, liderados por professores, que pedem aumentos salariais de até 100%



"A minha conversa com a Claudia é porque eu acho que isso está acontecendo no México agora e eu, às vezes, acho que tem o dedo de alguém e talvez nem seja mexicano", disse Lula.





O presidente também relacionou os protestos no México com os protestos que antecederam a crise do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), em julho de 2013. Assim como no México, as manifestações também criticavam gastos do país com a Copa do Mundo. "O cenário político é semelhante a 2013", disse



Lula participa nesta quarta da abertura da 7ª Reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável (CDESS), mais conhecido como "Conselhão", realizado no Palácio Itamaraty. Criado no primeiro mandato do petista, o grupo é composto por integrantes da sociedade civil e debate políticas públicas e diretrizes do governo.

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