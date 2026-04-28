Lula vê placar apertado para Messias no Senado, mas confia em aprovação, dizem aliados
Ministro precisa de ao menos 41 votos para garantir sua vaga na Corte
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou a pessoas próximas nos últimos dias que vê um placar apertado no Senado, mas confia na aprovação do ministro Jorge Messias (Advocacia-Geral da União) para o Supremo Tribunal Federal (STF). A sabatina está marcada para esta quarta-feira (29) e a votação deve ocorrer em seguida no plenário.
O ministro precisa de ao menos 41 votos para garantir sua vaga na Corte. Nessas conversas, Lula e aliados têm considerado que o desempenho de Messias na sabatina será crucial para garantir a aprovação e que qualquer detalhe pode fazer a diferença, ajudando ou atrapalhando o ministro.
A articulação política do governo tem feito diagnóstico semelhante, de que a situação de Messias está "resolvida", mas sem margem expressiva de vantagem e que precisa ser monitorada pelo Palácio do Planalto até o momento da votação. O advogado-geral da União e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), se reuniram na semana passada.
A indicação de Messias ao STF distanciou Lula do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que tinha o senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG) como seu candidato favorito. Nos últimos meses, no entanto, Lula e Alcolumbre voltaram a se aproximar e trocar gestos de alinhamento. O principal marco do distensionamento, porém, aconteceu em 14 de abril, quando Alcolumbre participou da posse do ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, no Palácio do Planalto.
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Durante horas de escrutínio na CCJ, Messias será instado a esclarecer como pretende atuar em temas que hoje tensionam a relação entre Judiciário e Congresso, como o alcance de decisões da Corte, investigações sobre emendas parlamentares e o caso Master. Aliados de Lula afirmam que o ministro vai lembrar que é evangélico, na tentativa de ampliar apoios em senadores da bancada que representa o segmento, que não adota posturas radicais e que atuará pela autonomia dos Poderes.
Messias intensificou nas últimas semanas a agenda de visitas a gabinetes e conversas reservadas com senadores. Levantamento feito pelo GLOBO mostra que Messias soma 25 votos favoráveis e enfrenta 22 contrários. Outros 34 parlamentares — dos quais 16 não responderam e 18 afirmaram que não iriam se posicionar — concentram o poder de decisão. Para atingir os 41 votos necessários no plenário, o indicado precisará conquistar ao menos 16 desses nomes, o equivalente a cerca de metade desse bloco.