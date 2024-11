Lula: Vejo muitas festas do governo que gastam para financiar artistas; nunca vi para maracatu

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira, 12, que seu governo precisa arrumar dinheiro para financiar eventos de maracatu, e sugeriu que empresas estatais devem patrocinar essa expressão cultural.

Ele falou na cerimônia de sanção da lei que institui 1º de agosto como Dia Nacional do Maracatu.

"Não tem patrocinador, então as pessoas que fazem maracatu ficam confinadas na sua cidade, no seu bairro, no seu mundinho. Porque não tem dinheiro para isso. E agora, querida Margareth Menezes, ministra da Cultura, a gente vai ter que arrumar dinheiro, a gente vai ter que arrumar patrocínio para que essa arte chamada maracatu tenha o mesmo apreço e o mesmo respeito que tem um rock, que tem um samba, que tem qualquer outro show", disse o presidente da República.

"A gente tem que convencer as empresas públicas brasileiras a fazer o que outra empresa privada não quer fazer. Se uma empresa privada não quer financiar um festival de maracatu, a gente precisa arrumar uma empresa pública que possa financiar. Um Banco do Brasil", declarou o petista.

"No Brasil há sempre a compreensão de que tem lei que pega e lei que não pega. Se nós fizemos esse ato hoje, sancionamos uma lei que cria um dia nacional do maracatu, dia primeiro de agosto, é importante que o presidente da República, que a ministra da Cultura e que as pessoas que fazem parte do governo, inclusive o Iphan, saibam que nós temos que fazer com que essa lei seja cumprida ao pé da letra. Significa que nós precisamos transformar o maracatu em uma arte de conhecimento de todo o povo brasileiro", disse Lula.

