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ELEIÇÕES 2026 Lula vence na maioria das zonas eleitorais da cidade de São Paulo O atual presidente venceu em 35 zonas eleitorais enquanto Flávio Bolsonaro, em 22

O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), venceu na maioria das zonas eleitorais da cidade de São Paulo no primeiro turno das eleições presidenciais de 2026, realizadas no domingo, 4.

Lula ganhou nas zonas leste, oeste e sul da capital paulista.

Já o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), contabilizou maior número de votos nos bairros da zona norte.

No consolidado do município, Lula venceu em 35 zonas eleitorais enquanto Flávio Bolsonaro, em 22.

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