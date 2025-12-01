A- A+

VETO Lula veta distribuição de cordão com girassóis no SUS para pessoas com deficiências ocultas De acordo com mensagem publicada no Diário Oficial, as recomendações de veto partiram dos ministérios da Fazenda e Saúde

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou integralmente o projeto de lei (PL) aprovado pelo Congresso Nacional que alterava o Estatuto da Pessoa com Deficiência para tornar obrigatória a distribuição, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), do cordão de fita com desenhos de girassóis para a identificação de pessoas com deficiências ocultas.

De acordo com mensagem publicada no Diário Oficial da União (DOU), as recomendações de veto partiram dos ministérios da Fazenda e Saúde.

"A proposição legislativa contraria o interesse público ao violar o disposto nos arts. 16 e 17, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, e nos arts. 129, parágrafo 1º, e 132 da Lei nº 15.080, de 30 de dezembro de 2024 - Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, uma vez que cria despesa obrigatória de caráter continuado sem a devida estimativa de impacto orçamentário e financeiro, sem a identificação da fonte de custeio e, ainda, sem a indicação da medida de compensação, em desacordo à legislação fiscal", justificou o Planalto.



