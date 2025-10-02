A- A+

COP30 Lula viaja a Belém com Celso Sabino em meio à saída do União Brasil do governo Presidente e ministro demissionário vão inaugurar obras da COP30

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca nesta quinta-feira (2) para Belém em uma viagem para inspecionar obras previstas para a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima (COP30) e participar de inaugurações na capital paraense.



Integra a comitiva presidencial o ministro demissionário do Turismo, Celso Sabino, que na semana passada entregou sua carta de demissão após ceder ao ultimato de seu partido, o União Brasil, para desembarcar do governo.

A permanência de Sabino no cargo por mais uma semana após o pedido de demissão foi articulada pelo próprio ministro. Ao anunciar sua saída, ele disse que Lula pediu que o acompanhasse nas agendas em Belém.



A permanência temporária daria tempo ao político para tentar reverter o ultimato partidário, o que é visto como improvável por membros da executiva nacional do União Brasil.





Há duas semanas, em 18 de setembro, o União Brasil decidiu, em reunião da executiva nacional, antecipar o movimento de desembarque da Esplanada e determinou a entrega dos cargos de todos os seus filiados em até 24 horas — o que foi descumprido por Sabino. Na ocasião, o ministro disse a Lula que entregaria seu pedido de saída após o presidente retornar de viagem a Nova York, onde participou da Assembleia Geral da ONU.

Com sua saída delineada, Sabino tenta emplacar como sucessora sua atual secretária-executiva, Ana Carla Machado Lopes, tida como aliada de primeira hora. Outros partidos, como o PDT e o próprio PT, porém, pressionam pelo cargo. São ventilados o deputado federal André Figueiredo (PDT) e o presidente da Embratur, Marcelo Freixo (PT).

Sabino voltará ao cargo de deputado federal do qual se licenciou em julho de 2023 para assumir o ministério no lugar de Daniela Carneiro. A então ministra perdeu o apoio da bancada do União Brasil após pedir desfiliação do partido. O governo Lula realizou a troca em busca de mais apoio da sigla no Congresso, o que não se concretizou.

Agora demissionário, Sabino tem planos de concorrer ao Senado pelo Pará com o apoio de Lula. O atual governador paraense, Helder Barbalho (MDB), também deve disputar uma das vagas ao Senado no estado. Em 2022, Lula venceu a eleição no Pará com 54,7% dos votos válidos no segundo turno, com o apoio de Helder, que à época se reelegeu governador.

Apesar do desembarque do União Brasil do governo, a sigla ainda mantém indiretamente dois ministérios, uma vez que Frederico de Siqueira Filho (Comunicações) e Waldez Góes (Integração Regional) são indicados do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). Além disso, ainda há ao menos 97 filiados ao partido ocupando cargos de confiança no governo Lula, segundo levantamento do GLOBO com dados de julho deste ano.

Em Belém, Lula deve inaugurar uma creche e inspecionar as obras do complexo cultural Porto Futuro II nesta quinta. Na sexta, visitará as obras do Parque da Cidade, local que vai sediar os eventos da COP30, e da macrodrenagem do Canal da União. Também vai inaugurar o Parque Linear da Nova Doca.

