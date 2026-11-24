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BRASIL Lula viaja a São Paulo para velório do jurista Fábio Konder Comparato A saída de Brasília deve ocorrer ainda nesta manhã

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viaja a São Paulo nesta terça-feira, 24, para participar do velório do jurista e professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) Fábio Konder Comparato, que morreu nesta madrugada, aos 90 anos. A viagem foi confirmada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom).

A saída de Brasília deve ocorrer ainda nesta manhã. A previsão informada é de chegada ao velório por volta das 15h. A cerimônia ocorre das 11h às 15h, na Avenida Doutor Arnaldo, 300, no área central de São Paulo. O sepultamento está previsto para às 16h, no Cemitério da Consolação.





Segundo a USP, Comparato morreu em decorrência de insuficiência cardiorrespiratória, condição da qual vinha se tratando havia 20 anos. Reconhecido pela atuação na defesa dos direitos humanos, foi professor titular da Faculdade de Direito da universidade de 1976 até se aposentar, em 2006. Recebeu o título de professor emérito em 2009.

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