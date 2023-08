A- A+

BRASIL Lula viaja ao Amazonas para relançar o programa "Luz para Todos" Em Parintins, presidente anuncia a interligação do município com Itacoatiara (AM) e Juruti (PA)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chega ao Amazonas na manhã desta sexta-feira (4) para fazer o relançamento do programa "Luz para Todos". Em Parintins, a partir de 11h, ele participa da solenidade na chamada Praça Digital.

A intenção do governo é usar a cidade amazônica para falar sobre a ampliação de linhas e a chegada da eletricidade a regiões remotas da floresta.

Na mesma cerimônia, por exemplo, será anunciada a interligação dos municípios de Parintins (AM), Itacoatiara (AM) e Juruti (PA) ao Sistema Interligado Nacional de Energia Elétrica.

Lula também participará da assinatura de Ordem de Serviço do Linhão entre Manaus (AM) e Boa Vista (RR).

Lula só voltará a Brasília no dia 11. Assim, a reforma ministerial deve ser concluída apenas na semana do dia 14. Depois do Amazonas, o presidente passará o fim de semana descansando em Alter do Chão, no Pará.



Na segunda-feira, o presidente vai a Santarém (PA) inaugurar linhas de transmissão por fibra óptica . Na terça-feira e na quarta, ele participa da Cúpula dos Países Amazônicos, em Belém. Na quinta-feira, dia 10, vai ao Rio para participar do anúncio da expansão do BRT na cidade. Na sexta-feira, dia 11, o governo lançará o novo PAC também na capital fluminense.

