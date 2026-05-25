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BRASIL

Lula viaja ao Amazonas para tentar aparar arestas com aliados e fechar palanque

Candidato ao governo do presidente no estado será o senador Omar Azis (PSD)

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O Presidente da República, Luiz Inácio Lula da SilvaO Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva - Foto: Evaristo Sa/AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumprirá agendas de governo na terça-feira e na quarta-feira desta semana em Manaus. A viagem também terá o objetivo de aparar arestas com aliados e tentar fechar os nomes do palanque no Amazonas para a eleição de outubro.

O PT defende a escolha do ex-vice-presidente da Câmara dos Deputados Marcelo Ramos como candidato ao Senado. O líder do MDB na Casa, Eduardo Braga, que disputará um novo mandato, porém, resiste a essa indicação.

O candidato ao governo de Lula no Amazonas será o senador Omar Azis (PSD). Na noite de terça-feira, Lula deve ter um jantar com os aliados no estado para tentar fechar a formação da chapa.

 

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Além disso, o presidente participará na terça-feira da entrega de moradias do programa Minha Casa, Minha Vida em Manaus. Na quarta-feira, estão previstas visitas a estaleiros para anunciar a retomada de investimentos da Petrobras no estado e o lançamento de uma balsa financiada pelo BNDES.

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