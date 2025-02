Lula viaja ao Japão em março para se reunir com primeiro-ministro e imperadores

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai fazer uma viagem oficial ao Japão nos dias 25 e 26 de março de 2025. A visita faz parte da celebração de 130 anos de relações diplomáticas entre os dois países.

Lula e a primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja serão recebidos pelo imperador japonês Naruhito e pela imperatriz Masako no Palácio Imperial.

Além disso, Lula também vai se reunir com o Primeiro-Ministro Shigeru Ishiba. Esta será a primeira visita de estado organizada pelo Japão desde 2019.

Em 2024, o Japão foi o terceiro maior parceiro comercial do Brasil na Ásia e terceiro maior destino de exportações brasileiras à região, com intercâmbio comercial de US$ 11 bilhões e superávit de US$ 148 milhões.

“O Brasil abriga a maior comunidade nipodescendente fora do Japão, estimada em mais de 2 milhões de pessoas, com atuação expressiva nos setores do agronegócio, da indústria e da cultura, entre outras”, destaca nota do Ministério das Relações Exteriores (MRE).

