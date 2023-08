Lula viaja em voo com ministros que devem ser afetados por reforma

A- A+

Os dois ministros com mais chances de serem afetados pela reforma da composição da Esplanada para acomodar o Centrão no governo estarão no voo que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará na manhã desta quinta-feira (31) para o Piauí.



Há expectativa de que o petista converse com os auxiliares sobre as mudanças que serão promovidas durante as cerca de duas horas de viagem. Wellington Dias (Desenvolvimento Social) e Márcio França (Portos e Aeroportos) foram chamados para fazer parte da comitiva presidencial que vai ao Piauí, onde haverá o anúncio das obras do estado que serão incluídas no PAC e o lançamento do programa Brasil Sem Fome.

Além dos dois ministros, a presidente da Caixa, Rita Serrano, também estará no voo. Ela deve deixar o cargo e ser substituída por Margarete Coelho (PP) como parte do movimento para acomodar o Centrão no governo. O avião partirá de Brasília às 8h. Às 10h30, ocorrerá, em Teresina, a cerimônia de anúncio dos empreendimentos do PAC no Piauí.

A cerimônia do Brasil Sem Fome, que é uma nova versão do Fome Zero, será à tarde. O lançamento no Estado de Wellington Dias foi uma escolha do presidente Lula para fazer um gesto de desagravado em meio a pressão sofrida pelo aliado pela reforma ministerial.



No Planalto, houve discussão de qual melhor momento para anunciar a provável divisão do ministério de Dias: se antes do lançamento do Brasil Sem Fome ou depois. Dias é um dos petistas mais próximos do presidente e Piauí foi o Estado que deu maior votação proporcional para Lula nos dois turnos da eleição. Em Teresina, Lula deve exaltar o aliado e, na hipótese de anunciar as mudanças, usar tom de que as alterações no ministério irão fortalecer a área social do governo.

Márcio França deve deixar o Ministério de Portos e Aeroportos, que deve ficar com o Republicanos, e ser transferido ou para a nova pasta da Pequena e Média Empresa ou para a de Ciência e Tecnologia.

