PRESIDENTE LULA Lula viaja nesta segunda (16) para o Canadá, onde participará de reunião com líderes do G7 Formado pelas principais nações industrializadas do mundo, o grupo tem como membros Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido, Japão, Itália e Canadá

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca, nesta segunda-feira, para o Canadá, onde participará como convidado de uma reunião de cúpula do G7 na terça-feira, na cidade de Kananaskis. Formado pelas principais nações industrializadas do mundo, o grupo tem como membros Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido, Japão, Itália e Canadá.

Esta será a nona cúpula do G7 da qual Lula participa presidente em seus três mandatos. Junto com o Brasil, foram convidados África do Sul, Índia, Coreia do Sul, Austrália, Emirados Árabes Unidos e México.

Lula ficará hospedado em Calgary, localizada a cerca de 100 quilômetros de Kananaskis. Ao chegar, no fim da tarde, terá dois compromissos: uma recepção promovida por autoridades de Alberta, província onde ficam essas cidades; e um jantar de boas-vindas oferecido pelo governo canadense.





Entre os temas principais da cúpula, destacam-se a segurança energética e a preservação de florestas. O presidente brasileiro vai aproveitar as discussões para chamar os líderes para a conferência mundial sobre o clima, a COP30, que acontecerá em novembro deste ano, em Belém.

Nesta terça-feira, Lula terá um curto período para reuniões bilaterais. Entre os encontros que estão sendo analisados, um deles seria com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que pediu a audiência com o mandatário brasileiro.

A única bilateral confirmada até agora é com o premier canadense, Mark Carney. Os demais encontros não foram revelados pelo governo brasileiro.

No fim da manhã, os líderes dos países convidados se reunirão com o G7. Lula e o presidente dos EUA, Donald Trump, estarão frente a frente. Não há informações sobre pedido de encontro bilateral entre os dois, tanto da parte do Brasil como dos Estados Unidos.

