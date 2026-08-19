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agenda presidencial Lula visita centro nuclear da Marinha e comparece à posse de Salomão no STJ Entre os dois compromissos, o presidente se reúne com a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, no Palácio da Alvorada

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpre agenda nesta quarta-feira (19) no interior de São Paulo e em Brasília. Pela manhã, o presidente visita o Centro Industrial Nuclear de Aramar, da Marinha, em Iperó (SP).

No início da noite, Lula comparece à posse do ministro Luis Felipe Salomão como presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Entre os dois compromissos, o presidente se reúne com a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, no Palácio da Alvorada.

Confira a agenda completa do presidente:

8h00 - Partida para Sorocaba (SP), na Base Aérea de Brasília.

9h10 - Chegada ao Aeroporto de Sorocaba.

10h00 - Apresentação sobre o Programa Nuclear da Marinha, no Centro Industrial Nuclear de Aramar, em Iperó (SP).

10h35 - Visita ao Laboratório de Enriquecimento Isotópico.

11h20 - Visita ao Laboratório de Geração de Energia Nucleoelétrica.

12h10 - Declarações sobre a visita.

13h50 - Partida para Brasília, no Aeroporto de Sorocaba.

15h00 - Chegada à Base Aérea de Brasília.

16h00 - Reunião com a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, no Palácio da Alvorada.

18h00 - Solenidade de posse dos ministros Luis Felipe Salomão e Mauro Luiz Campbell Marques como presidente e vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília.

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