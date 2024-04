Lula visita fábrica da JBS para acompanhar embarque de carne para a China

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja nesta sexta-feira para Campo Grande onde visitará uma fábrica da JBS para acompanhar o primeiro embarque de carne para a China a partir de plantas recém-habilitadas para exportar ao gigante asiático.

A planta é uma das 38 habilitadas pela China em 12 de março. Entre elas, são 24 de processamento de bovinos, oito de frangos, além de um de termoprocessamento e cinco entrepostos.

Nesta semana, Lula que irá batizar com seu nome a carne produzida pela fábrica da JBS e que será exportada para à China.. A declaração, em tom de brincadeira, foi dada durante discurso em evento no Planalto.

— A primeira carne que o chinês vai receber desse frigorifico vai ser eu que vou embrulhar e vou aproveitar e vou colocar meu nome na picanha, para que ele saiba que estou exportando picanha —afirmou Lula.

Principal mercado

A China é o principal destino das exportações de carnes do Brasil. Em 2023, o país asiático representou cerca de 37% do total das exportações brasileiras do produto, no valor de US$ 8,3 bilhões.





Segundo uma nota divulgada pelo Itamaraty, a decisão do governo chinês vai gerar novas oportunidades para o aumento do comércio bilateral. As novas habilitações, enfatiza o órgão, são resultado de negociações entre as autoridades dos dois países.

"As novas habilitações são resultado de intenso processo negociador, que incluiu a realização de auditorias "in loco" e por videoconferência por parte do órgão habilitador chinês", diz um trecho da nota do Itamaraty.

"No ano em que Brasil e China celebram 50 anos de suas relações diplomáticas, a decisão chinesa demonstra confiança renovada na qualidade da carne brasileira e na robustez de nossos controles sanitários por parte de um dos mercados mais exigentes do mundo".

