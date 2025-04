A- A+

Senado Lula visita residência de Alcolumbre em gesto de aproximação com senadores

Após prometer mais proximidade com lideranças do Congresso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou no começo da noite desta quarta-feira à Residência Oficial da Presidência do Senado para um encontro com líderes da Casa.

Lula decidiu fazer o encontro fora do Palácio do Planalto em um gesto aos parlamentares e três dias após retornar de roteiro com senadores e deputados pelo Japão e Vietnã.

Durante a viagem, Lula afirmou aos presidentes da Câmara, Hugo Motta (PB-Republicanos), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e aos líderes de partidos de centro que fará mais encontros com eles e investirá em uma relação mais próxima com o Legislativo ao longo deste e do próximo ano.

Lula ainda pediu empenho dos deputados e senadores para a aprovação do projeto de lei que isenta o Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, mesmo que existam mudanças nas propostas.

O que deve ser novamente reforçado pelo presidente nesta terça-feira.

Além de Alcolumbre, estão no encontro com Lula, o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA) e os senadores como Otto Alencar (PSD-BA), Efraim Filho (União-PB), Eliziane Gama (PSD-MA), Rogério Carvalho (PT-SE), Leila Barros (PDT-DF) e Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB).

Auxiliares palacianos afirmam que o encontro será em tom informal e mais um gesto em direção a melhorar a relação interpessoal entre o presidente e os parlamentares, muitos dos quais Lula não é próximo.

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffman, acompanha Lula na conversa.

Na próxima semana, Lula deve ter uma agenda no mesmo modelo com Hugo Motta e lideranças da Câmara.

Ainda durante os sete dias que esteve na Ásia, Lula sinalizou aos parlamentares que inaugurou durante a viagem um modelo mais próximo de relação.

Ministros que acompanharam Lula afirmam que o presidente passou a mensagem de que quer entrar em um novo momento de coalizão no segundo biênio do seu mandato. Integrantes da comitiva afirmam que Lula afirmou querer ter os presidentes das duas Casas mais próximo da sua convivência em viagens pelo país e jantares em Brasília.

