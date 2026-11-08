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Política Lula visita sala de monitoramento do Enem em Brasília e exalta a participação feminina na prova Presidente citou que mulheres são 64% dos participantes e parabenizou os idosos que farão a prova

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita, neste domingo, a sala de monitoramento do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). No espaço ficam os técnicos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para acompanhar os processos logísticos da aplicação do exame.

O Enem será realizado neste domingo por mais de 5 milhões de inscritos, o maior número desde 2021. No ano passado, foram registrados 4,81 milhões de participantes. Os inscritos farão prova de redação; linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas, códigos e suas tecnologias.

O presidente usou o discurso para falar da participação feminina na prova.

– Todos vocês, soldados da democracia, da educação, da paz. É importante dar os parabéns, 64% são mulheres, esse é um fato extraordinário. Eu digo sempre que educação para mulher é conquistar a independência. Meus parabéns aos meninos e meninas que fizeram o Enem. E parabéns os idosos.

O exame também será realizado no próximo domingo, dia 15. O presidente acompanha a distribuição das provas em 1,9 mil municípios.

Segundo o governo federal, as mulheres são a maioria dos participantes, com 3,2 milhões de inscrições confirmadas. Jovens de 17 e 18 anos somam 2,5 milhões de inscritos, mais da metade do total. Já número de participantes com mais de 60 anos chega a 13,8 mil.

Neste domingo, o ministro da Educação, Leonardo Barchini, publicou um vídeo nas redes sociais com uma mensagem de incentivo aos estudantes que fazem o primeiro dia do Enem. Na gravação, ele destacou o esforço dos candidatos ao longo dos meses de preparação e afirmou que o exame representa uma oportunidade de ingresso na universidade e de realização de sonhos.

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