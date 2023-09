Lula visita sede da Abin enquanto governo prepara reformulação da Inteligência

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará nesta quarta-feira na sede da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para celebração do Dia do Profissional de Inteligência. A visita ocorre em meio a uma iniciativa do governo de promover uma reformulação na área.

Lula quer mais agilidade na análise de informações e uma estrutura que reúna dados hoje distribuídos por diferentes instâncias da administração federal. Após a tentativa de golpe do 8 de janeiro, Lula já havia se queixado do setor.

As mudanças vêm sendo capitaneadas pelo diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Luiz Fernando Corrêa, chefe da Polícia Federal no segundo mandato de Lula. Está prevista a reestruturação do Sistema Brasileiro de Inteligência (Sisbin), que engloba órgãos federais para a troca de informações, e a alteração do comitê central do colegiado.

Uma das ideias é torná-lo mais enxuto, com os ministros da Justiça, Defesa e Relações Exteriores, além de assessores responsáveis pela Inteligência nas pastas. O grupo será responsável por juntar e refinar os dados que, a partir daí, serão levados pela Abin a Lula. Nas próximas semanas, o presidente receberá um modelo para aprovação.



Hoje, o conselho tem representantes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Marinha, Aeronáutica e Exército. A mudança, portanto, vai elevar a hierarquia, reduzindo o número de intermediários nas discussões — outro efeito será diluir a influência militar.

