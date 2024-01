A- A+

BRASIL Lula volta a Brasília após dez dias de folga em base naval da Restinga da Marambaia, no Rio Presidente não deve ter reuniões de trabalho nesta semana

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a Brasília nesta quinta-feira, após passar a folga da virada do ano no Rio de Janeiro. O retorno do petista estava previsto para esta quarta-feira, mas foi adiado.

Contudo, ainda não existe uma data prevista para a volta aos trabalhos no Palácio do Planalto. Lula não tem agenda oficial para esta quinta-feira e não deve realizar reuniões de trabalho no Planalto esta semana.

Lula passou o réveillon na base naval da Restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro, acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macêdo, e sua mulher Karina Marx também passaram a virada do ano com o presidente.

Na tarde de terça-feira, o presidente visitou Quilombo da Marambaia, junto com o ministro Marcio Macedo, e o coordenador do grupo Prerrogativas, Marco Aurélio Carvalho. A região de Marambaia, no litoral fluminense, é restrita e administrada por Exército, Marinha e Aeronáutica.

Lula embarcou para seu recesso no dia 26. O petista passou o Natal no Palácio do Alvorada, em Brasília, junto com familiares.

A expectativa é de que Lula viaje pelo Brasil em 2024 para inaugurar obras. Em 2023, o presidente deu prioridade à agenda internacional.

Veja também

BRASIL Moraes rebate críticas sobre prisões e condenações pelo 8 de janeiro