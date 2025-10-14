A- A+

PRESIDENTE Lula volta a Brasília e iniciará conversas para substituição de vaga de Barroso no STF Indicado precisa ser sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e ter o nome aprovado em plenário

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva retorna a Brasília da viagem à Itália nesta terça-feira (14) e passará a discutir a sua indicação para a vaga de Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF).

Na segunda-feira, em Roma, Lula afirmou que "vai conversar com muita gente do governo" e "tomar uma decisão".

O indicado por Lula precisa ser sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e ter o nome aprovado pelo plenário principal da Casa. São necessários, pelo menos, 41 votos para a aprovação.

"Quando chegar no Brasil vou conversar com muita gente do governo e vou tomar uma decisão e anunciar quem vou mandar para ser convocado pelo Senado", disse Lula após Fórum Internacional da Alimentação em Roma.

Ainda na Itália, Lula afirmou que vai indicar um nome "gabaritado" e que não quer "um amigo" para virar ministro da Corte, mas alguém que " que terá como função específica cumprir a Constituição brasileira":

"Quero uma pessoa, não sei se mulher ou homem, não sei se preto ou branco, quero uma pessoa, gabaritada para ser ministro. Não quero um amigo, quero um ministro que terá como função específica cumprir a Constituição brasileira, essa é a qualidade que eu quero. Foi assim com todos os ministros que indiquei até agora".

Lula disse ainda que esperava que o ministro Luís Roberto Barroso fosse pedir aposentaria adiantada do cargo de ministro da Corte, porém, não achava que o faria com tanta rapidez:

"Acho que o Brasil tem uma coisa muito interessante. As pessoas acham que podem decidir pelo governo. Indicar ministro da STF é uma tarefa eminentemente do presidente da República. O que foi precipitado foi o ministro Barroso se afastar com tanta rapidez. Eu imaginava que ele fosse se afastar, mas imaginava que fosse demorar um pouco mais. Na hora que ele que se afastou vou pensar em quem indicar e como indicar".

Barroso anunciou na última quinta-feira a aposentadoria antecipada da Corte. O magistrado já vinha dando sinais de que deixaria a Corte. A saída estava prevista apenas para 2033, quando Barroso completará 75 anos. Os cotados são o advogado-geral da União, Jorge Messias, considerado o mais forte na disputa e com mais apoio no entorno de Lula; o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas.

Como mostrou o jornal O Globo, o Palácio do Planalto aposta que o presidente decidirá de forma rápida o nome do substituto do ministro Luís Roberto Barroso. Auxiliares presidenciais já vinham afirmando que Lula deverá se dedicar mais ao tema no retorno da viagem da Itália, nesta terça-feira.

A escolha mais demorada para a Corte nos três mandatos de Lula foi a de Flávio Dino para a vaga da ministra Rosa Weber, chancelada em 27 de novembro de 2023. Foram 59 dias de indecisão. Já no primeiro semestre de 2023, Lula levou 51 dias até anunciar seu ex-advogado, Cristiano Zanin, para o STF na vaga deixada por Ricardo Lewandowski, atual ministro da Justiça.

Lula escolhia ministros de forma mais célere nos dois primeiros mandatos (2003-2006 e 2007-2010), quando a decisão ocorreria, em média, em duas semanas após a abertura da vaga.

