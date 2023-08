Lula volta a chamar impeachment de Dilma de golpe ao lado de dois senadores que votaram a favor

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a referir-se nesta sexta-feira ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) como um "golpe". Dessa vez, a declaração foi feita ao lado de dois senadores que votaram de forma favorável à destituição, mas que hoje são aliados: Eduardo Braga (MDB-AM) e Omar Aziz (PSD-AM).

— Lamentavelmente, depois que deram um golpe na presidente Dilma Rousseff, porque inventaram uma mentira para tirar ela da Presidência da República, esse país desandou, esse país andou para trás — discursou Lula durante evento em Parintins (AM).

Em 2016, o Senado aprovou o impeachment e retirou Dilma do cargo por 61 votos a 20, entre eles o de Braga e Aziz. O emedebista, inclusive, havia sido ministro de Dilma até meses antes. Os dois reaproximaram-se do PT durante o governo de Jair Bolsonaro e foram apoiados por Lula na última eleição — Aziz foi reeleito senador, e Braga foi derrotado na disputa do governo estadual.

No entendimento da maioria dos senadores, a ex-presidente cometeu crime de responsabilidade contra a lei orçamentária ao atrasar repasses do governo a bancos públicos, o que ficou conhecido como "pedaladas fiscais", e editar decretos de crédito suplementar sem autorização do Congresso. Dilma sempre negou irregularidades e classificou o processo como "golpe".

