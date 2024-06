A- A+

EDUCAÇÃO Lula volta a criticar servidores das instituições federais de ensino por greve As declarações de Lula ocorreram em entrevista à Rádio Verdinha, do Ceará, nesta quinta-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar a greve dos servidores as instituições federais de ensino e disse que o governo já atendeu a categoria no ano passado.



As declarações ocorreram em entrevista à Rádio Verdinha, do Ceará, nesta quinta-feira, 20. Na ocasião, Lula voltou a dizer que a mobilização "prejudica os alunos".

"Nós demos 9% antecipado no ano passado. Eu, às vezes, fico triste, porque ninguém agradeceu os 9%, e estão fazendo uma greve dizendo que é por 4,5%, e que nós não demos nada esse ano", disse.





Na sequência, Lula disse que o governo pode oferecer um reajuste maior no futuro, mas não agora. "Ora, mas se a gente não deu porque não pode dar, isso não significa que a gente não possa, nos anos seguintes, dar mais do que os 4,5%", afirmou.

O presidente reforçou que está "apenas há um ano e seis meses no governo" e que quer ouvir as reclamações dos reitores das universidades e dos institutos, mas que também faz cobranças a eles na mesma medida.

"Eu disse para os reitores: é importante que lembrem que vocês não estão prejudicando o governo, vocês não estão prejudicando o Lula. Vocês estão prejudicando, na verdade, os alunos, que estão perdendo boas horas de aula", declarou.

Lula também reafirmou que "qualquer movimento de trabalhador tem direito de fazer greve", porém, disse que "não se pode esquecer o que o governo já fez". O presidente aproveitou para relembrar anúncios recentes de obras nas instituições de ensino.



Veja também

atos golpistas Lesa Pátria: PF apreende armas com empresários suspeitos de financiar atos e bloquear estradas