Lula volta a criticar Trump sobre Gaza e diz que não é possível governar fazendo "provocação"

Um dia após dizer que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vive de "bravata", o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar as últimas falas do republicano, afirmando não ser possível governar com provocações.

— Os EUA a vida inteira passaram a ideia pra humanidade de que era o símbolo da democracia, de repente elege um presidente que faz questão de todo dia dizer anomalia (...) Essas anomalias que estamos vendo não pode continuar. É preciso voltar o bom senso, não pode governar fazendo provocação para todo mundo a todo tempo. Os EUA são um país poderoso, mas não é dono do mundo — declarou Lula nesta quinta-feira, em entrevista a rádios baianas.

O petista também comentou, novamente, a fala de Trump de que os Estados Unidos irão "assumir o controle" da Faixa de Gaza:

— Não é possível dizer que vai ocupar a Faixa de Gaza, jogar os palestinos para qualquer lugar. (...) O que precisa fazer na Palestina é criar um Estado Palestino e dar defesa para aquele povo que é tratado como lixo.





Ao lado do premier israelense, Benjamin Netanyahu, na última terça-feira, Trump defendeu que os quase 2 milhões de palestinos que vivem na Faixa de Gaza sejam realocados, de forma permanente, em outros países, avançando em um plano apresentado por ele na semana passada. As declarações podem pôr em risco o cessar-fogo acordado entre Israel e o grupo terrorista Hamas, que Trump disse “querer assegurar que seja eliminado”.

Na quarta-feira, Lula afirmou que o republicano vive "de bravata":

— Você tem o tipo de político que vive de bravata. O presidente Trump fez a campanha dele assim, ele agora tomou posse já anunciou que vai ocupar a Groenlândia, anexar o Canadá, que vai mudar o nome do golfo do México para o Golfo da América, já anunciou ocupar o canal do Panamá.

