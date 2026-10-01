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Política Lula volta a defender reforma no Judiciário Em entrevista ao canal Normose, no YouTube, Lula afirmou que pretende discutir critérios para a escolha dos ministros do Supremo e defendeu a participação da sociedade no processo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a defender, ontem, uma reforma no Poder Judiciário para, segundo ele, recuperar a credibilidade do Supremo Tribunal Federal (STF). Em entrevista ao canal Normose, no YouTube, Lula afirmou que pretende discutir critérios para a escolha dos ministros e defendeu a participação da sociedade no processo.

O presidente também criticou o que considera excesso de poder concentrado no STF. Segundo Lula, não é positivo para o país que uma instituição tenha capacidade de tomar decisões praticamente incontestáveis. Ele ainda afirmou que o cargo de ministro da Suprema Corte deveria ser encarado como um “sacerdócio” e defendeu que os magistrados não tenham como objetivo o enriquecimento.

Entre as mudanças sugeridas está a criação de um conselho para auxiliar o presidente da República na escolha dos integrantes do STF. Lula também voltou a defender mandatos para ministros da Corte e para integrantes de outros órgãos do Judiciário e do Tribunal de Contas. Como exemplo, citou períodos de 10 ou 12 anos, em vez da permanência prolongada nos cargos.

Lula reconheceu que uma reforma dessa dimensão enfrentaria dificuldades por envolver instituições consolidadas há décadas. Ainda assim, afirmou que pretende levar a discussão adiante e argumentou que a participação da sociedade seria necessária para qualquer mudança no modelo atual de funcionamento do Judiciário.

O presidente também antecipou outra frente de reforma que pretende discutir a partir de 2027, a relação entre o Executivo e o Congresso Nacional. Lula defendeu o fim dos fundos partidário e eleitoral e criticou a participação do Legislativo na definição do orçamento da União. Para ele, o governo federal deveria ter maior autonomia para executar políticas públicas e estabelecer suas prioridades.

Na avaliação do presidente, as emendas parlamentares são utilizadas com interesses eleitorais e produzem uma “competição distorcida” nas eleições. Lula também afirmou que o presidencialismo brasileiro foi “sequestrado” pelo Congresso e citou como exemplo as agências reguladoras, que, segundo ele, passaram a sofrer maior influência política.

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