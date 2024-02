Lula volta a falar de Gaza e afirma que Brasil "não tem contencioso com nenhum país"

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a falar nesta quinta-feira sobre o conflito na Faixa de Gaza, reafirmando sua defesa pela paz e ressaltando que o Brasil não tem "contencioso" com nenhum país do mundo. A declaração vem em meio a uma crise diplomática com Israel, deflagrada após Lula comparar as mortes da Faixa de Gaza com a morte de judeus por Hitler.

— Todo mundo sabe que o Brasil é contra a guerra na Ucrânia, todo mundo sabe que o Brasil é contra o que está acontecendo na Faixa de Gaza, da mesma forma que fomos contra os atos terrristas do Hamas. E todo mundo sabe que o Brasil não tem e não quer contencioso com qualque paás do mundo — afirmou o presidente.

Lula deu as declarações na Guiana, após uma reunião bilateral com o presidente Irfaan Ali. Nesta quarta-feira, Lula participou da sessão especial com Chefes de Governo da Comunidade do Caribe (CARICOM) e mencionou o conflito no Oriente Médio.

Na ocasião, Lula votou a falar que está acontecendo um genocídio em Gaza e que a guerra "questiona o senso de humanidade" da população mundial.

Nesta quinta-feira, Lula embarca para São Vicente e Granadinas, onde participa da cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC).

Lá, Lula afirmou que vai agradecer ao primeiro-ministro do país, Ralph Gonsalves, sobre o seu papel importante na mediação das tensões entre Venezuela e Guiana pela região de Essequibo.

— Presidente, você sabe que eu vou à Celac, em São Vicente e Granadinas, vou agradecer pessoalmente o presidente Ralph por ser um coordenador das conversas entre Guiana e Venezuela. E espero que a gente tenha uma reunião da Celac produtiva, harmoniosa e que todos nós saiamos de lá falando em paz, em prosperidade, alegria e amor e não em ódio.

