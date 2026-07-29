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BRASIL Lula volta a falar em ganhar a eleição presidencial no 1º turno O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reafirmou nesta quarta-feira, 29, que vencerá as eleições no 1º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reafirmou nesta quarta-feira, 29, que vencerá as eleições no 1º turno e comparou sua experiência e a do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) ao envelhecimento de um vinho.





"Aquele ditado de que o vinho, quanto mais velho, melhor fica, eu quero dizer que vocês têm aqui duas garrafas de vinho da melhor qualidade. Bebam elas para que a gente possa chegar no dia 4 de outubro e matar as eleições no 1º turno", disse o petista em discurso durante a convenção do PSB que oficializou a continuidade do socialista na chapa ao Palácio do Planalto.

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