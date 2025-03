Lula volta a fazer crítica indireta a Elon Musk

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar indiretamente o bilionário Elon Musk nesta sexta-feira, e afirmou que o sul-africano "acha que pode tudo", mas que, no Brasil, terá que "respeitar o povo".

Lula não citou Musk nominalmente, mas já vinha se referindo ao dono da rede social X em outras ocasiões.

— Tem até o dono de uma empresa americana, que é o dono de uma dessas empresas muito fortes aí, que divulga essas notícias na internet, que ele não quer nem respeitar governo, não quer nem respeitar a Justiça, ele acha que ele pode tudo. Ele pode tudo no país dele, aqui no Brasil ele vai ter que respeitar o povo brasileiro, ele vai ter que respeitar o povo brasileiro e não tem outra coisa — afirmou Lula durante evento realizado em Campo do Meio (MG).

O bilionário e assessor do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Elon Musk, tem colecionado intrigas com o governo Lula e Supremo Tribunal Federal (STF) desde o ano passado, quando sua rede social X foi bloqueada no Brasil por decisão do ministro Alexandre de Moraes.

