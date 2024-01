A- A+

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou a repudiar a palavra "gasto" quando se trata de dinheiro direcionado à Educação. Ele disse que o investimento na área tem como objetivo oferecer oportunidades para jovens de baixa renda acenderem na vida, em vez de entrarem no tráfico de drogas ou em outras ilegalidades.



"Queria que vocês compreendessem a ideia de que investir em Educação não é gasto. O que estamos tentando fazer é que esse dinheiro que estamos colocando na Educação não seja no futuro colocado em prisões, para recuperar um jovem que não tem oportunidade para ver se damos uma chance para que não permita que um jovem vá para a droga (...) Não venha falar em gasto quando a gente fala em fazer uma universidade, uma escola técnica", disse o presidente da República.



Segundo Lula, a aplicação de recursos em Educação "é o investimento mais extraordinário que o país pode fazer".





A declaração foi dada no encerramento da entrevista coletiva para apresentação das ações do governo na Educação, denominada "Brasil Unido pela Educação".



Lula não respondeu às perguntas dos jornalistas, mas permaneceu no local durante toda a cerimônia.



Mesmo em alguns casos em que os questionamentos foram direcionados ao presidente, o ministro Paulo Pimenta (Comunicação Social) repassou a palavra ao ministro Camilo Santana (Educação), que ficou responsável por esclarecer todas as dúvidas dos repórteres presentes.

Veja também

presidente do brasil "O Brasil nunca esteve tão respeitado", diz Lula para justificar viagens ao exterior